رونالدو يعود لريال مدريد لهذا السبب

كشفت وسائل إعلام إسبانية، أمس الأربعاء، عن عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لناديه السابق ريال مدريد.

وكشف موقع RELEVO الإسباني، فإن الدون تدرب في نادي فالديبيباس التابع لريال مدريد، وذلك من أجل الحفاظ على لياقته.

خاصة وأنه يتواجد دون فريق، بعد أن فسخ اليونايتد عقده وإقصاء المنتخب البرتغالي من المونديال.

وأوضح ذات المصدر، أن رونالدو تدرب فقط، في مركز ريال مدريد، مستغلا علاقته الطيبة مع إدارة النادي الملكي.