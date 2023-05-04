رونالدو يغرد بالعربي ويشعل مواقع التواصل الإجتماعي

قام النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر السعودي، بخرجة جديدة، أشعل من خلالها مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر رونالدو، أمس الأربعاء، صورة له، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، بقميص ناديه النصر السعودي، خلال تدريبات الفريق.

كما أرفق صاروخ ماديرا، هذه الصورة، بتغريدة من نوع خاص، أين كتبها باللغة العربية، معلقا “أنا عالمي”.

ولقيت هذه الخرجة من كريستيانو رونالدو، تفاعلا كبيرا من معجبيه عبر التعليقات، على غرار أحد المتابعين الذي مدحه في قصيدة شعرية.