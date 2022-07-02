رونالدو يفاجئ إدارة مانشستر يونايتد بقراره الجديد

اتخذ النجم العالمي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، قرار جديد بخصوص مستقبله الكروي.

وتناقلت وسائل إعلام عالمية، مفاجأة من العيار الثقيل، بخصوص رونالدو، أين كشفت عن رغبته في مغادرة اليونايتد هذا الصيف.

كما أوضحت ذات المصادر، بأن رونالدو، طالب إداة ناديه السماح له بمغادرة الفريق، في حال تنلقيهم هذا الصيف لعرض مغر.

ويأتي هذا القرار من كريستيانو رونالدو، رغبة منه في الالتحاق بأحد الأندية المشاركة في منافسة رابطة أبطال أوروبا.

يذكر أن رونالدو، عاد إلى اليونايتد الصيف الماضي، قادما من جوفنتوس، في صفقة قياسية بقيمة 94 مليون أورو.