رونالدو يفاجئ الجميع بموعد اعتزاله الميادين

تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن موعد اعتزاله كرة القدم نهائيا، بعد مشوار حافل بالألقاب.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل”، تصريحات رونالدو، أين قال: “أعلم أنه لم يتبقَ لي الكثير للاعتزال، ربما 4، أو 5 سنوات”.

كما أضاف: “أنا سعيد بمستواي، لا زلت أسجل الأهداف وأساعد فريقي، ومنتخب بلدي، لذلك أريد الاستمرار في هذا”.

وأردف: “ليس سهلا أن تنافس في أقوى البطولات بهذا السن، لكن الأمر سهل بالنسبة لي، وأظهر للجميع بأن أرقامي تتحدث عني”.

يذكر أن كريستيانو رونالدو 37 عاما، سجل هذا الموسم 15 هدفا هذا الموسم، رفقة مانشستر يونايتد في 29 مباراة من جميع المنافسات.