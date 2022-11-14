رونالدو يفتح النار على الجميع.. “يونايتد خانني ولا أحترم تين هاغ”

فتح النجم الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، النار في جميع الاتجاهات متهما فريقه مانشستر يونايتد بالخيانة.

رونالدو، قال في مقابلة مع الصحفي البريطاني المعروف، بيرس مورغان، في برنامجه التلفزيوني:”تعرضت للخيانة في يونايتد”.

وعن رالف رانجنيك قال:”إذا لم تكن حتى مدربًا، فكيف ستكون مسؤولاً عن مانشستر يونايتد؟ لم أسمع به من قبل”.

كما قال بخصوص مدرب يونايتد الحالي:”لا أحترم تين هاغ لأنه لا يظهر لي أي احترام.. إذا لم تكن تحترمني، فلن أحترمك أبدًا”.