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الرياضة

رونالدو يفتح النار على الجميع.. “يونايتد خانني ولا أحترم تين هاغ”

بقلم حواز عبد النور
رونالدو يفتح النار على الجميع.. “يونايتد خانني ولا أحترم تين هاغ”
صورة مركبة
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فتح النجم الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، النار في جميع الاتجاهات متهما فريقه مانشستر يونايتد بالخيانة. 

رونالدو، قال في مقابلة مع الصحفي البريطاني المعروف، بيرس مورغان، في برنامجه التلفزيوني:”تعرضت للخيانة في يونايتد”.

وعن رالف رانجنيك قال:”إذا لم تكن حتى مدربًا، فكيف ستكون مسؤولاً عن مانشستر يونايتد؟ لم أسمع به من قبل”.

كما قال بخصوص مدرب يونايتد الحالي:”لا أحترم تين هاغ لأنه لا يظهر لي أي احترام.. إذا لم تكن تحترمني، فلن أحترمك أبدًا”.

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