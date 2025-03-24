رونالدو يقود البرتغال لنصف نهائي الدوري الأوروبي ويدخل موسوعة “غينيس”

قاد النجم كريستيانو رونالدو، سهرة أمس الأحد، منتخب بلاده البرتغال، لبلوغ الدور النصف نهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية، على حساب منتخب الدنمارك.

ونجح رونالدو، ومنتخب البرتغال، في تحقيق فوز عريض، في الدور الربع نهائي، على حساب الدنمارك، بنتيجة 5 أهداف كاملة، مقابل هدفين.

وساهم صاروخ ماديرا، في هذا الفوز الساحق لمنتخبه، بهدف واحد، سجله “الدون”، في الدقيقة الـ72، منح به التقدم للبرتغال.

وشهدت هذه المباراة، تلقي الأسطورة كريستيانو رونالدو (40 عاما)، تكريما من موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، كون رونالدو، أصبح اللاعب الأكثر تحقيقا للانتصارات الدولية في التاريخ، برصيد 132 انتصارا مع منتخب البرتغال.