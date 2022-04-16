رونالدو يقود اليونايتد للفوز جديد وينفرد برقم قياسي تاريخي

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم السبت ناديه مانشستر يونايتد، لتحقيق الفوز على نادي نورويتش لحساب البريمرليغ.

وشهدت هذه المواجهة تألق كبير لرونالدو، الذي سجل ثلاثية كاملة في شباك نورويتش، ليفوز اليونايتد بنتيجة (3-2).

كما حطم النجم البرتغالي الرقم القياسي الذي كان بحوزته (59 هاتري)، ليبلغ 60 هاتريك، كأكثر لاعب في التاريخ تسجيلا للهاتريك.