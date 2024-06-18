رونالدو يقود حلم البرتغال في رقصته الأخيرة و تركيا تواجه جورجيا

يقود النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، اليوم الثلاثاء، أحلام منتخب بلاده، في آخر مشاركة له في منافسة كأس أمم أوروبا، عند مواجهة منتخب جمهورية التشيك.

في إطار مواجهة الجولة الأولى، للمجموعة السادسة، لبطولة كأس أمم أوروبا 2024، بداية من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي. وهي المواجهة التي سيحتضنها ملعب “ريد بول أرينا”، بمدينة لايبزيغ الألمانية. وسيدير هذه المواجهة، الحكم الإيطالي، ماركو غويدا.

ولحساب ذات المجموعة، سيستهل المنتخب التركي، مشواره في هذه البطولة، بمواجهة المنتخب الجورجي، صاحب أول مشاركة في تاريخه في هذه البطولة. وستجرى هذه المواجهة، بملعب “سيغنال إيدونا بارك”، بمدينة دورتموند، بداية من الساعة الخامسة مساء، بالتوقيت المحلي، وبإدارة الحكم الأرجنتيني، فاكوندو تيللو.