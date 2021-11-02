رونالدو يقود يونايتد لتعادل مجنون أمام أتالانتا
بقلم حواز عبد النور
قاد النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو سهرة اليوم الثلاثاء فريق مانشستر يونايتد الانجليزي لتعادل مجنون أمام أتالانتا الإيطالي.
المواجهة التي جرت بمدينة “بيرغامو” لحساب الجولة ال4 من دور مجموعات منافسة كأس رابطة أبطال أوروبا انتهت ب2-2.
وسجل رونالدو ثنائية الشياطين الحمر في الدقيقتين ال45+1 وال90+1 بينما وقع إليسيتش ودوفان زاباتا ثنائية المحليين.
نتائج اليوم:
فولسبورغ 2 – 1 سالزبورغ.
مالمو 0-1 تشلسي.
بايرن ميونيخ 5-2 بنفيكا.
دينامو كييف 0-1 برشلونة.
فياريال 2-0 يونغ بويز.
إشبيلية 1-2 ليل.
جوفنتوس 4-2 زينيت.
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