رونالدو يكتب التاريخ برقم قياسي جديد مع البرتغال

يواصل النجم البرتغالي كريستيانورونالدو، لاعب النصر السعودي، في سن الـ38، تحطيم الأرقام القياسية، رفقة منتخب البرتغال.

وساهم رونالدو، أمس الخميس، بهدفين، في فوز منتخبه البرتغال، برباعية نظيفة، في مواجهة ضيفهم منتخب ليشتنشتاين.

كما حطم “الدون” في هذه المباراة، عدة أرقام قياسية جديدة، حيث أصبح أكثر لاعب مشاركة في المباريات الدولية بـ197 مباراة، متجاوزا الرقم الذي كان بحوزة الكويتي بدر المطوع، بـ196 مباراة.

وتمكن النجم البرتغالي من بلوغ هدفه الدولي رقم 100، في المبارايات الرسمية، كأول لاعب في التاريخ يبلغ هذا الرقم.

وأشاد الموقع الرسمي لكأس العالم “فيفا”، عبر “تويتر” على كل ما قدمه كريستيانو رونالدو، والأرقام التي بلغها مع منتخب البرتغال.