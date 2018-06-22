رونالدو يكشف سر احتفالية “ذقن الماعز” أمام اسبانيا

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن السبب الحقيقي وراء احتفاله الغريب، بعد تسجيله لهدف في مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب الإسباني بمونديال روسيا.

حيث احتفل لاعب ريال مدريد، خلال المباراة الأولى للمنتخب البرتغالي أمام اسبانيا، بحك ذقنه عقب تسجيله للهدف الأول له في المباراة.

وقال “الدون” في تصريحات صحفية: “بدأ القصة بدعابة قبل مباراة اسبانيا، كنت مع غواريزما جالسا في “الصونا” وكنت احلق ذقني وقلت له أنني سأتركه حتى نهاية البطولة اذا سجلت هدفا”.

وأضاف: “كنت محظوظا وسجلت هدفا وسجلت آخرا في مباراة المغرب، لذلك فانني سارتك ذقني حتى نهاية البطولة، لقد جلبت لنا التوفيق، سأترك اللحية تطول”.

وربطت عدة تقارير صحفية عالمية، احتفالية رونالدو بلاعب المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يلقب بـ “Goat” من قبل الجماهير.

وتعني هذه الكلمة “الماكز” كما انها اختصار لجملة “الأفضل على الإطلاق”، حيث اعتبر البعض انه يرد على ميسي ويؤكد انه الأفضل.