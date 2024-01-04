رونالدو ينضم لجزيرة المليارديرات بدبي

إشترى النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قصراً في دبي في جزيرة النخلة، المنطقة المعروفة باسم جزيرة المليارديرات.

وكشفت وكالة بلومبيرج أن رونالدو، اشترى قصراً في جزيرة المليارديرات، بدبي ضمن مجموعة من الأثرياء الذين اختاروا الاستثمار في المدينة العالمية التي تشهد مشروعات ضخمة فاخرة.

وسيستلم رونالدو قصره الجديد في دبي خلال العام الجاري، حيث إنه من الزوار الدائمين لدولة الإمارات. ما جعله يقرر شراء قصر يصبح مقراً له كلما قرر زيارتها.

ويضم القصر ست غرف نوم، مع إمكانية الوصول إلى الشاطئ الخاص، وصالة عرض تتسع لسبع سيارات.

إضافة إلى منتجع صحي، وسكن للموظفين، ومسبح على السطح، مع إطلالات كاملة على وسط دبي.

وتبلغ قيمة القصور بهذه المنطقة أكثر من 100 مليون درهم، حيث تعد جزيرة نخلة جميرا أكثر الوجهات المفضلة بالنسبة إلى العملاء الأثرياء.

وتعد دبي من أبرز الوجهات التي يزورها كريستيانو رونالدو سنوياً، منذ أن كان لاعباً في صفوف ريال مدريد الإسباني.

بينما واصل الدولي البرتغالي اهتمامه بالسفر إلى دولة الإمارات، عقب انضمامه إلى نادي النصر السعودي في جانفي الماضي.