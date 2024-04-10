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الرياضة

رونالدو يهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر

بقلم فيصل زيان بوزيان
رونالدو يهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر
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تقدم النجم البرتغالي ونادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، بالتهاني إلى الأمة الإسلامية حول العالم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، الذي يصادف تاريخ اليوم الأربعاء.

وكتب الدون عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الإجتماعي:”عيد مبارك! أتمنى لكم كل الفرح والسلام والسعادة في هذا اليوم المميز.

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