رونالدو يهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر
بقلم فيصل زيان بوزيان
تقدم النجم البرتغالي ونادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، بالتهاني إلى الأمة الإسلامية حول العالم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، الذي يصادف تاريخ اليوم الأربعاء.
وكتب الدون عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الإجتماعي:”عيد مبارك! أتمنى لكم كل الفرح والسلام والسعادة في هذا اليوم المميز.
Eid Mubarak! Wishing you all joy, peace and happiness on this special day. pic.twitter.com/P3Fm198yZq
— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 10, 2024
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