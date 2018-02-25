رونالدو يواصل تحطيم الأرقام ويصل للهدف الـ300 في الليغا !

واصل البرتغالي “كريستيانو رونالدو” نجم ريال مدريد هوايته المفضلة بتحطيم الأرقام وكتابة فصل جديد في تاريخ كرة القدم، حيث سجل الهدف الـ300 يوم أمس في الليغا الإسبانية.

رونالدو استعاد حسه التهديفي مؤخرا فهو صاحب أكبر عدد من الأهداف منذ بداية عام 2018.

وقال الدون عبر حسابه الرسمي في التويتر: “سعيد بوصولي للهدف الـ300 في الليغا الإسبانية مع الريال”.

وكان كريستيانو قد سجل هدفين في مباراة أمس ضد “ديبورتيفو ألافيس” لحساب الجولة الـ25 من الدوري الإسباني.

يذكر أن الدون لديه أفضل نسبة تسجيل أهداف في تاريخ الليغا بمعدل 1.05 هدف في كل مباراة.