“رونالدو” يواصل هوايته المفضلة في تحطيم الأرقام القياسية

تمكن البرتغالي “كريستيانو رونالدو” من قيادة منتخب بلاده لتحقيق فوز كبير على “أندورا” بنتيجة 5-1 في التصفيات الأوروبية المؤهلة لـ “أورو 2020”.

وسجل “الدون” رباعية كاملة وبالتالي أصبح أفضل هداف في تاريخ التصفيات الأوروبية محطما رقم الإيرلندي “روبي كين”.

كريستيانو لا يكل ولا يمل من تحطيم الأرقام القياسية فجل لاعبي البرتغال عبر التاريخ سجلوا 24 هاتريك والدون لوحده لديه ثلث هذه الإحصائية.

كما سجل “رونالدو” في مرمى 40 منتخب طوال مشواره الكروي مع البرتغال وأصبح أول لاعب أوروبي في التاريخ يصل للهدف 90 مع المنتخب.

وأصبح “صاروخ ماديرا” أكثر من سجل أهداف رسمية دولية في التاريخ.