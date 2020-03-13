رونالدو يوجه رسالة مؤثرة للعالم عن فيروس كورونا!

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة مؤثرة للعالم عن فيروس كورونا وإنتشاره السريع عبر صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي أنستغرام.

وجاء في رسالة رونالدو : “العالم يمر بلحظات صعبة جدا تتطلب منا جميعا أكبر إهتمام وإنتباه أنا أتحدث إليكم اليوم ليس كلاعب كرة قدم، وإنما كإبن وكأب وكإنسان معني بآخر التطورات التي تؤثر في العالم أجمع، من المهم أن نتبع جميعا نصائح منظمة الصحة العالمية، والهيئات الحكومية عن كيفية التعامل مع الوضع الحالي، حماية الحياة البشرية يجب أن يأتي فوق أي إهتمام آخر، أحب أن أرسل دعمي لكل واحد فقد قريبا له، تضامني مع أولئك الذين يحاربون الفيروس، مثل زميلي دانييلي روغاني ودعمي المتواصل لأخصائي الصحة الرائعين الذين يضعون حياتهم على المحك للمساعدة في إنتقاذ الآخرين”