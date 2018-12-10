“رونالدو” يوجّه رسالة لـ “ميسي” ويستفز “ريال مدريد”

أكد البرتغالي “كريستيانو رونالدو” أن “ريال مدريد” قصة وانتهت وكل ما يفكر فيه هو الفوز مع “جوفنتوس” خاصة بدوري أبطال أوروبا.

وقال “رونالدو” في حوار أجراه مع “لاغازيتا”: “ريال مدريد بات من الماضي، كل ما يهمني هو الفوز بكل الألقاب مع جوفنتوس واذا واجهت الريال سأبذل جهدي لتحقيق الفوز”.

أضاف: “اليوفي لا يحتاج إلى لاعبين جدد لكن الباب مفتوح أمام اللاعبين الرائعين مثل مارسيلو، الجميع هنا سواسية ونحن بمثابة عائلة واحدة وهذا هو الفرق بين الريال واليوفي، أنا أعيش هذه التحديات”.

وتابع: “ليو ميسي؟ لقد لعبت في انجلترا، إسبانيا، إيطاليا والبرتغال، بينما هو لا يزال في إسبانيا، ربما هو يحتاج لي أكثر”.

في حين ختم كلامه: “بالنسبة لي الحياة عبارة عن مجموعة من التحديات، أتمنى أن يأتي ميسي للدوري الإيطالي”