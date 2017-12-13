رونالدو.. يُحطم رقما قياسيا جديدا

أصبح اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل هداف في تاريخ كأس العالم للأندية بعد هدفه اليوم الأربعاء في مرمى الجزيرة الإماراتي.

وسجل “كريس” هدف التعادل لفريقه في النصف النهائي الذي حسمه الفريق الملكي بثنائية لهدف وحيد على ملعب مدينة زايد الرياضية.

وبهذا الهدف وصل “الدون” إلى هدفه السادس في تاريخ مونديال الأندية سجلهم في ثلاث نُسخ مُختلفة مع اليونايتد وريال مدريد.

ووقع”صاروخ ماديرا” هدفا واحدا فقط بقميص مانشستر يونايتد الإنجليزي و 5 أهداف كاملة بألوان “الميرنغي”.

ليتجاوز ثُنائي البارصا الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز اللذين يملكان 5 أهداف لكل واحد منهما.