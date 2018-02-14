“رونالدو” يُحطم رقم قياسي جديد أمام “البياسجي”

نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد، في الإبتعاد من جديد عن الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة.

بعد أن رفع رونالدو رصيده من الأهداف في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد إلى 101 هدف بمناسبة هدفي اليوم.

وسجل “صاروخ ماديرا” هدفين لريال مدريد أمام باريس سان جيرمان في إطار الدور الثمن نهائي من دوري أبطال أوروبا.

ليواصل الإبتعاد عن ملاحقه ليونيل ميسي صاحب الـ97 هدف، ويكون أكثر لاعب يُسجل أهداف مع فريق واحد في المسابقة.