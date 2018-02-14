“رونالدو” يُحطم رقم قياسي جديد أمام “البياسجي”

الرياضة
  • -
  • 0
“رونالدو” يُحطم رقم قياسي جديد أمام “البياسجي”
بقلم وليد كويني

نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد، في الإبتعاد من جديد عن الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة.

بعد أن رفع رونالدو رصيده من الأهداف في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد إلى 101 هدف بمناسبة هدفي اليوم.

وسجل “صاروخ ماديرا” هدفين لريال مدريد أمام باريس سان جيرمان في إطار الدور الثمن نهائي من دوري أبطال أوروبا.

ليواصل الإبتعاد عن ملاحقه ليونيل ميسي صاحب الـ97 هدف، ويكون أكثر لاعب يُسجل أهداف مع فريق واحد في المسابقة.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital