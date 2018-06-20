رونالدو يُحطّم الرقم القياسي لـ”بوشكاش” !!

حطم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الرقم القياسي للأسطورة الهنغاري فيرينس بوشكاش، كأفضل هداف للمنتخبات الأوروبية.

بعد أن قاد منتخب بلاده للفوز على المغرب، اليوم الأربعاء، وأحرز الدون رونالدو هدف الفوز الوحيد لبلاده في الجولة الثانية ضمن دور المجموعات لمونديال روسيا.

ورفع كريستيانو رونالدو، رصيده إلى 85 هدفا في مسيرته مع منتخب البرتغال، ليتجاوز بفارق هدف الأسطورة بوشكاش نجم منتخب هنغاريا.

يذكر أن الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أطلق إسم “بوشكاش” على جائزة أفضل هداف في العام قبل أن يحطمه رونالدو.