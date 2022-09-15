رونالدو يُسجل هدفه الأول هذا الموسم بعد 8 مباريات !

وقع النجم الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أمسية اليوم الخميس هدفه الأول هذا الموسم في كل المنافسات.

حيث جاء هدف “الدون” بمناسبة لقاء فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام المُضيف شيريف تيراسبول المولدوفي.

ووقع “صاروخ ماديرا” الهدف الثاني للمان من ركلة جزاء في الدقيقة الـ39 في مواجهة الجولة الثانية من دور مجموعات منافسة كأس الدوري الأوروبي.

وغاب أفضل لاعب في العالم 5 مرات عن التسجيل في 7 لقاءات سابقة هذا الموسم من بينها 6 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز ومباراة في “اليوروبا ليغ”.