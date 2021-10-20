رونالدو يُسجل ويقود يونايتد لريمونتادا مجنونة أمام أتالانتا

قاد النجم الدولي البرتغالي “كريستيانو رونالدو” سهرة اليوم الأربعاء فريقه مانشستر يونايتد الانجليزي لريمونتادا مجنونة أمام أتالانتا الايطالي.

المواجهة التي جرت بملعب أولترافورد انتهت بثلاثية لهدفين لصالح يونايتد لحساب الجولة الثالثة من دور مجموعات منافسة كأس رابطة أبطال أوروبا.

وكان فريق أتالانتا مُتفوقا في الشوط الأول بهدفين دون رد قبل أن يُعدل المحليين النتيجة ويُضيف “كريس” الهدف الثالث في الدقيقة ال81.