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الرياضة

رونالدو يُسجل ويقود يونايتد لريمونتادا مجنونة أمام أتالانتا

بقلم حواز عبد النور
رونالدو يُسجل ويقود يونايتد لريمونتادا مجنونة أمام أتالانتا
رونالدو يتألق مجددا
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قاد النجم الدولي البرتغالي “كريستيانو رونالدو” سهرة اليوم الأربعاء فريقه مانشستر يونايتد الانجليزي لريمونتادا مجنونة أمام أتالانتا الايطالي.

المواجهة التي جرت بملعب أولترافورد انتهت بثلاثية لهدفين لصالح يونايتد لحساب الجولة الثالثة من دور مجموعات منافسة كأس رابطة أبطال أوروبا.

وكان فريق أتالانتا مُتفوقا في الشوط الأول بهدفين دون رد قبل أن يُعدل المحليين النتيجة ويُضيف “كريس” الهدف الثالث في الدقيقة ال81.

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