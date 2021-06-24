رونالدو يُصر على التعاقد مع “فيغولي” !

كشفت مصادر صحفية “تركية”، أن الظاهرة “رونالدو” رئيس “بلد الوليد” يصر على التعاقد مع “فيغولي” بالرغم من رفض “سوسو” الانتقال للعب في دوري الدرجة الثانية الإسبانية.

وأكدت ذات المصادر، أن الظاهرة “رونالدو” سيتكفل شخصيا بالصفقة بمجرد عودته إلى “إسبانيا”، حيث سيقدم طلب استعارة “فيغولي” من “غلطة سراي”، وسيحاول أن يطلب من “السيم بوم” مساعدته في دفع راتبه.

النجم الجزائري يرفض الرحيل عن “غلطة سراي” إلا في حالة دفع كامل مستحقاته، فعقده ينتهي في جوان 2022 وراتبه السنوي يقدر بـ 4 ملايين أورو، ومن الصعب إيجاد فريق يدفع له مثل هذا الراتب، لذلك يحاول “رونالدو” تقاسم التكاليف مع إدارة “غلطة سراي” التي قررت التخلي عن “سوسو”.