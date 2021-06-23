رونالدو يُعادل رقم دائي.. حارس سلوفاكيا يُسجل هدفا غريبا وبن زيمة يكسر العقدة

عرفت مُباريات يوم الأربعاء من منافسة كأس أمم أوروبا يورو 2020 العديد من الأحداث المُثيرة خاصة في ظل إجراء 4 مُباريات كاملة من الجولة الختامية لدور المجموعات.

مُباراة فرنسا ضد البرتغال شهدت تسجيل النجم كريستيانو رونالدو لثنائية ليصل لهدفه ال109 رفقة المنتخب البرتغالي ويُعادل رقم اللاعب الدولي الإيراني السابق علي دائي الذي يُعتبر أفضل هداف في تاريخ المنتخبات.

وعرفت ذات المواجهة تسجيل كريم بن زيمة بقميص المنتخب الفرنسي بعد قرابة ال6 سنوات من آخر هدف سجله رفقة الديوك في شهر ديسمبر 2015 في مرمى المنتخب الأرميني.

هذا بينما سجل مارتن دوبرافكا حارس مُنتخب سلوفاكيا هدفا غريبا بالخطأ في مرماه في الدقيقة ال30 من مواجهة السلوفاك أمام المُنتخب الإسباني.