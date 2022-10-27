رونالدو يُعانق الشباك في أول مباراة بعد حادثة مواجهة توتنهام

عاد النجم الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لمُعانقة الشباك في أول مباراة بعد حادثة مواجهة توتنهام هوتسبير.

حيث قاد “الدون” فريقه مانشستر يونايتد الانجليزي لهزم شيريف تيراسبول المولدوفي بثلاثية دون رد.

وسجل رونالدو الهدف الثالث في موقعة الجولة الـ5 من دور مجموعات منافسة كأس الدوري الأوروبي.

وكان رونالدو قد غادر مواجهة توتنهام قبل نهايتها بسبب رفضه المُشاركة كبديل ليتم ابعاده عن مواجهة تشلسي يوم الأحد الماضي.