رونالدو يُفجر مُفاجأة مدوية.. سأعتزل رسميا في هذه الحالة !

فجر النجم الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، سهرة اليوم الخميس مُفاجأة من العيار الثقيل بخصوص موعد اعتزاله كرة القدم.

حيث قال رونالدو، في الجزء الثاني من مقابلته مع الصحفي البريطاني بيرس مورغان:”متفائل جدًا قبل انطلاق المونديال”.

كما أضاف:”أتطلع بشوق لأننا ذاهبون إلى كأس عالم مذهلة.. لقد حلمت بها، ستكون صعبة للغاية.. لكن كل شيء ممكن.. بالطبع سننافس”.

قبل أن يختم بالكشف أنه سيعتزل في حال فاز مع المنتخب البرتغالي باللقب، وقال:”نعم سأعتزل 100%”.