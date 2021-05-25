رونالدو يُلمح لإمكانية مغادرته “اليوفي” !

يبدو أن قصة “كريستيانو رونالدو” و”جوفنتوس” تقترب من النهاية، بعد الرسالة المطولة التي نشرها “الدون” عبر حسابه في “الفايسبوك”.

وحسب ما نشره “رونالدو“، فإن البرتغالي سعيدا جدا بمشواره الاحترافي ككل سواء في “إنجلترا”، “إسبانيا” أو “إيطاليا”.

فقد فاز بكل الألقاب المحلية مع الأندية التي لعب لها في هذه الدوريات، مؤكدا أنه فخور بتجاوزه عتبة الـ 100 هدف مع هذه الأندية.

كما أكد البرتغالي، أن ما حققه مع “اليوفي” شيء رائع مؤكدا أن حياة ومسيرة أي لاعب كبير مليئة بالتقلبات.

من جهة أخرى، فإن الصحف الإيطالية ربطت إسمه بنادي “ريال مدريد” و”مانشستر يونايتد“، غير أن “بيريز” رئيس الملكي أكد أن البرتغالي لن يعود مجددا للفريق وفترته انتهت مع الميرنغي.