رونالدو يُواصل هوايته المفضلة في تحطيم الأرقام القياسية

واصل “كريستيانو رونالدو” نجم البرتغال، هوايته المفضلة في تحطيم الأرقام القياسية في عالم كرة القدم بعد أن سجل ثنائية في شباك المجر أمس الثلاثاء في أول مبارياته في منافسات “اليورو”.

كريستيانو رونالدو بعد تسجيله الثنائية بات أفضل هداف في تاريخ المنافسة بـ 11 هدفا، متفوقا على “بلاتيني”، كما أنه أول لاعب في التاريخ يشارك في 5 نهائيات لليورو، ويسجل في جميع النسخ، كما أنه على بعد 3 أهداف فقط من أن يصبح الهداف التاريخي للمنتخبات، وهو الذي سجل 106 أهداف مع البرتغال.

في نفس السياق، رونالدو يعتبر أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد، في تاريخ دوري أبطال أوروبا، في تاريخ اليورو، في تاريخ تصفيات اليورو، في تاريخ كأس العالم للأندية وأخيرا في تاريخ كرة القدم (الرسميات).