“رونو” تحقق أرباح تاريخية في  سنة 2017

تمكنت الشركة الفرنسية “رونو” العام الماضي من تحقيق نتيجة صافية بقيمة 5.21 مليار أورو، وهو ما دفع الشركة بوصف الأرباح بـ”التاريخية”.

وكشف بيان لشركة رونو تسلمت “النهار أونلاين” نسخة منه أن 2017 “كان عاما استثنائيا حققت خلاله المجموعة نتائج قياسية”،

وكانت 2017 سنة حققت فيها “رونو” نتائج تاريخية، حسب البيان.

حيث ارتفع رقم الأعمال بـ14.7 بالمائة، أي 58770 مليون أورو .

وبلغ الناتج الصافي للشركة 5210 مليون أورو في السنة الماضية أي بارتفاع +47.1 بالمائة.

وأشار البيان الى أن “النتائج التسويقية والمالية المحققة نتيجة مباشرة للإستراتيجية المعتمدة منذ سنوات،

كما أنها نتيجة للمجهودات الكبيرة التي يبذلها المعاونون العاملون في وحدات الشركة الصناعية والتجارية”.

وأشار البيان الى أن السوق العالمي للسيارات سيواصل العام الجاري نموه بنسبة 2.5 في المائة،