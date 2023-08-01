روني طعمه رئيسا تنفيديا لـ”أريد” الجزائر

أعلنت Ooredoo “أريد” ورمز تداولها ORDS، عن ترسيم روني طعمه رئيساً تنفيذياً لـOoredoo الجزائر اعتباراً من الأول من أوت 2023. وذلك بعد استكماله بنجاح الفترة الانتقالية التي شغل خلالها منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة.

وحسب ببيان شركة “أريد” فإن روني يتمتع بخبرة تزيد عن 21 عاماً في مجال الاتصالات والخدمات المالية. وشغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في Ooredoo الجزائر. حيث أدى دوراً حيوياً في رسم معالم عمل الإدارة المالية بمرونة وسلاسة، وأسهم بشكل فاعل في التحول الكبير الذي شهدته الشركة. كما نجح في تنفيذ برامج كفاءة التكلفة والتي ساعدت بدورها في تعزيز الربحية بشكل كبير.

وكان روني قد عين في شهر فبراير 2023 في منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ”أريد” الجزائر خلفاً للرئيس التنفيذي السابق بسام آل إبراهيم.

كما شغل روني قبل انضمامه إلى Ooredoo عدداً من المناصب في شركات مرموقة في أفريقيا وآسيا ومن ضمنها Areeba و AfricellوMTN وAirtel وAxiata Group. أين اكتسب بفضلها خبرات واسعة في مجالات الاندماج والاستحواذ، وإدارة أبراج الاتصالات، واستراتيجيات التحول.

وروني حائز على شهادة البكالوريوس في الخدمات المالية وإدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت. ودرجة الماجستير في الخدمات المالية وإدارة الأعمال من جامعة والدن في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويسر Ooredoo بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة التقدم بالتهنئة إلى روني طعمه على منصبه الجديد. وأن تتمنى له النجاح والتوفيق في قيادة Ooredoo الجزائر إلى تحقيق المزيد من التميز والنمو.