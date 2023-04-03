روني يتجه لمباشرة مشواره في الملاكمة بمواجهة هذا المنافس

يخطط النجم الإنجليزي المعتزل واين روني، لمباشرة مسيرة رياضية جديدة بعيدا عن كرة القدم، من خلال احتراف الملاكمة.

وحسب صحيفة “ماركا”، تواصل روني مع أحد منظمي مباريات الملاكمة، إيدي هيرن، ليبرمج له نزالا في الفترة المقبلة

كما كشف ذات المصدر، بأن المرشح الأقرب لمواجهة روني، في نزاله الأول، هو نجم اليوتوب الشهير جايك بول، الذي دخل هو الآخر عالم الملاكمة مؤخرا، وخاض سبعة نزالات، انهزم في واحد فقط.

يذكر أن واين روني (38 عاما)، إلى جانب النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم كرة القدم، كان دائما من عشاق رياضة الملاكمة.