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روهر: “المنتخب الجزائري تطور كثيرا مع بلماضي”

الرياضة
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روهر: “المنتخب الجزائري تطور كثيرا مع بلماضي”
بقلم كريم.تيغرمت

أثنى مدرب منتخب نيجيريا، غيرنوت روهر، على العمل الذي قام به الناخب الجزائري جمال بلماضي، والذي سمح للخضر بالظهور بأكثر قوة عن ما كانوا عليه سابقا.

وصرح غيرنوت روهر، خلال ندوته الصحفية: “بلماضي، قام بعمل كبير وجد محترف، مع المنتخب الجزائري”.

وأضاف: ” سبق لنا مواجهة المنتخب الجزائري، في تصفيات كأس العالم، وفزنا عليه، كان ضعيفا نوعا ما، ويرتكب العديد من الأخطاء الفردية”.

وتابع: ” في مباراة العودة أيضا كان ضعيفا، أما الآن فهو قوي، ومتوازن بين الخطوط، كما تطور تكتيكيا، ما يعني أننا سنخوض مباراة صعبة عن تلك التي خضناها سابقا”.


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