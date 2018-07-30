روهر: “لا أفكر في الإستقالة من منتخب نيجيريا”

أكد الألماني، غيرنوت روهر، مدرب منتخب نيجيريا، أنه لا يفكّر في الإستقالة من منصبه الحالي، كمدرب لأفضل منتخب في إفريقيا.

وصرح روهر، لصحيفة “الغارديان” النيجيرية: “نملك منتخبا فاز على إيزلاندا، التي تحتل المركز الـ20 عالميا، وكنا على وشك قهر منتخب الأرجنتين”.

وأضاف: “من سيفكر في الإستقالة من هذا المنتخب؟ إنه أمر مستبعد بالنسبة لي التفكير في هذا الأمر حاليا”.

وتابع: “لا يوجد أي مشكل مع الإتحاد النيجيري لكرة القدم، والأهم بالنسبة لي حاليا هو التركيز على عملي مع المنتخب”.

وأردف مدرب النسور الممتازة: “أملك لاعبين شباب، وهدفنا نهائيات كأس أم إفريقيا 2019، والطبعة المقبلة من كأس العالم 2022”.

يذكر أن اسم المدرب الألماني غيرنوت روهر، تردد بقوة كمرشح لخلافة رابح ماجر، على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني.