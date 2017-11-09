كشف مدرب منتخب نيجيريا “روهر غرنوط”، أنه يعرف الناخب الوطني رابح ماجر معرفة جيدة، كما سبق له أن لعب ضده.

وفي تصريح حصري لـ “النهار” قال روهر: “أعرف ماجر جيدا، وسبق لي أن واجهته عندما كنا لاعبين”.

وأضاف: “ماجر لاعب كبير ويعرف جيدا الكرة الإفريقية والأوروبية، أتمنى له حظا طيبا مع المنتخب الجزائري”.

وتابع: “يجب منح ماجر، الفرصة وبعض الوقت ليتمكن من تطبيق فلسفته وطريقته في المنتخب”.

من جهة أخرى، كشف مدرب المنتخب النيجيري، أن هناك ستة لاعبين مصابين في صفوف تشكيلته وأنه سيتم تعويضهم بلاعبين بدلاء

واعتبر روهر، أن هذا الأمر ليس عائقا بالنسبة له، بل هي فرصة للاعبيه البدلاء لإثبات قدراتهم وإمكانياتهم.