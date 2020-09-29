روهر يتوقع منافسة شرسة أمام الجزائر والسنغال!

تحدث المدرب الألماني للمنتخب النيجيري”غيرنو روهر” عن المنتخبات التي يريد تفاديها في الدور الأخير -مباراة السد- من التصفيات المؤهلة للمونديال.

وأجرى منافس الخضر المقبل حوارا مطولا مع موقع الفيفا تحدث فيه عن حظوظ المنتخبات الإفريقية في التأهل إلى مونديال قطر.

وأجاب روهر بخصوص المنتخبات التي يريد تفاديها في الدور الأخير على غرار الجزائر والسنغال قائلا:

“أكيد ستكون منافسة شرسة ذهاباً وإياباً، لكن لما نلعب من دون مشجعين سنفتقد الحماس، وأتمنى أننا سنلعب بالجماهير خلال السنة المقبلة كي تكون المباريات أكثر جمالية.”