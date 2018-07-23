روهر يُغازل “الفاف” من الجَارة الغربية !!

أبدى المدرب الألماني لمنتخب نيجيريا غيرنوت روهر، تفاؤوله لمستقبل المنتخبات الإفريقية في مشاركاتها المقبلة في نهائيات كأس العالم.

كما إعتبر روهر في تصريح لقناة “اليوم 24” المغربية، أن المنتخب المغربي كان يستحق المرور للدور الثاني، لولا الحظ وبعض القرارات التحكيمية.

فيما أشار مدرب “النسور” أن عامل الخبرة هو الجدار الذي يفصل المنتخبات الإفريقية لبلوغ أدوار متقدمة في نهائيات كأس العالم.

يذكر أن التقني الألماني عرض نفسه على “الفاف”، وسيرته الذاتية موضوعة على طاولة الرجل الأول في مبنى دالي ابراهيم.