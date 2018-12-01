541 هكتار تم استرجاعها والإفراج عن دفاتر الشروط جانفي المقبل

رويبة ورغاية وهراوة.. هذه مواقع مساكن LPA في العاصمة

^ فتح عمليات التسجيل في كل البلديات بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية

حددت مصالح ولاية الجزائر العقارات والأراضي التي ستحتضن مشاريع مساكن الترقوي المدعم LPA، التي أعلنت عنها وزارة السكن والعمران والمدينة السنة المنصرمة، والتي تم فتح باب التسجيلات فيها على مستوى عدة ولايات، خاصة منها الولايات التي تمكنت من تحديد العقارات المستقبلة للمشاريع. وحسب المعلومات التي تحوز عليها «النهار»، نقلا عن مصادر مسؤولة بولاية الجزائر، بأن مصالح ولاية قد حددت 541 هكتار من الأراضي على مستوى الولاية تم استرجاعها من عمليات الترحيل الأخيرة للبيوت القصديرية على مستوى كل من بلديات رويبة ورغاية وهراوة، وهي أراض تابعة لأملاك الدولة وليست مصنفة كأراض فلاحية، وهو ما سيمكن من مباشرة إطلاق مساكن الترقوي العمومية فيها بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية. وحسب المعلومات التي تحوز عليها «النهار» نقلا عن ذات المصادر، فإن مصالح ولاية الجزائر بإشراف مديرية السكن قد شرعت في إعداد دفاتر الشروط الخاصة بمشاريع المساكن التي يتم توجهيه للمقاولين المكلفين بإنجاز هذه المساكن، حيث سيتم الكشف عنها مطلع شهر جانفي المقبل، فضلا عن تحديد الكوطات الموجهة لكل بلدية حسب الأولويات. وتجدر الإشارة إلى إن مصالح ولاية الجزائر، قد سجلت فائضا في مساكن «السويسال» قدر بـ12 ألف وحدة سكنية، وهو ما سيجعل كل قاطني المساكن الهشة والبيوت القصديرية يستفيدون من عمليات الترحيل، فضلا عن توزيع 3800 شقة سكنية من صيغة «السوسيال» على 11 بلدية بالعاصمة، أين تم تسجيل 60 ألف طلب على المساكن العمومية الإيجارية في الولاية، فيما يوجد 72 ألف وحدة قيد الإنجاز، وهو ما يؤكد وجود فائض بـ12 ألف وحدة.