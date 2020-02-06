رويترز: بريتيش بيتروليوم تسعى لبيع 45 بالمائة من أسهمها في مركب تيقنتورين

ذكرت وكالة “رويترز” أنّ شركة “بريتيش بيتروليوم” تسعى لبيع حصتها في المركب الغازي تيقنتورين بعين أمناس.

وحسب ما نقلته “رويترز”، فإن حصة شركة بريتيش بيتروليوم تبلغ حوالي 45 بالمائة من أسهم المصنع وهو مايساوي حوالي 2 مليار دولار.

وأكد ذات المصدر على أن بيع أسهم الشركة في أحد أكبر الإستثمارات البترولية بالجزائر يعد من أولى القرارات الرئيسية للرئيس التنفيذي برنارد لوني الذي تولى منصبه يوم الأربعاء بعد تنحي سلفه بوب دادلي بعد عقد من توليه القيادة.

وحسب ما ذكرته “رويترز”، فإن المتحدث باسم الشركة بريتش بتروليوم رفض التعليق على هذه المعلومات

وقالت ذات المصادر إن شركة بريتش بتروليوم، قد اتصلت في الأشهر الأخيرة بعدد من كبرى شركات النفط والغاز العالمية لمفاوضتها حول عملية البيع بعد فشل محادثات مع شركة روسنفت العام الماضي.

وكانت شركة بي بي، قد كشفت يوم الثلاثاء أنها باعت ما يقرب من 10 مليار دولار من أصول النفط والغاز في جميع أنحاء العالم منذ بداية عام 2019 وتتوقع أن تبيع 5 مليارات دولار إضافية بحلول منتصف عام 2021.