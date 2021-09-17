رويت عنه أساطير مرعبة وحكايات صادمة.. خبراء يفكون سر “بئر برهوت” في اليمن

“قعر جهنم”، “بئر الجن” أو “كهف الرعب” أسماء بمجرد سماعها يقشعر لها البدن وترتعب الأنفس. هي صفات أطلقت على “بئر برهوت” المتواجد في مدينة المهرة، شرق اليمن.

“بئر برهوت” هذا الكهف الذي رويت عنه أساطير، فأثار رعب الكثيرين لسنين طوال، ولم يجرؤ أحد على النزول إلى قاعه. وكل من حاول الاقتراب منه تولى رعبا من الظلام الحالك الذي يحومه والأصوات الغريبة الصادرة من قعره. والتي فسرها البعض على أنها “عرش الجن”.

فريق يمني يفك طلاسم “بئر الجن”..

قرر “الفريق العماني لاستكشاف الكهوف” الدخول الى “قعر جهنم” والذي يبلغ قطر فوهته الدائرية نحو 30 مترًا. والمفاجأة كانت لوحة طبيعية ربانية ساحرة وشلالات بديعة.

ونشر “الفريق العماني لاستكشاف الكهوف” فيديوهات من داخل الكهف ضحدت كل الأساطير المرعبة التي رويت حول الكهف. حيث غرد الفريق على تويتر “الفريق العماني لاستكشاف الكهوف يفك طلاسم بئر برهوت (خسفيت فوجيت ).بمحافظة المهرة اليمانية تقرير مفصل عنها قريبًا ان شاء الله”.

وجاء في تغريدة أخرى “الفريق بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية. ومركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث يوثق خسفيت فوجيت، أو ما عُرف أحيانا ببئر برهوت. خلال زيارة قام بها لمحافظة المهرة بالجمهورية اليمنية، ضمن عمله لدراسة الكهوف”.