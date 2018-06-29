رويدا عطية تصدم جمهورها بزواجها وإنتظار مولودها

في خرجة غير متوقعة أشعلت الفنانة السورية رويدا عطية مواقع التواصل، بخبر زواجها وحملها.

ونشرت رويدة عبر حسابها على “تويتر” تغريدة ردت من خلالها على المهنئين.

وكتبت: “مساء الخير حبايبي وشكراً للمباركات بزواجي وإن شاء الله بيقومني بالسلامة”.

هذا ورفضت رويدا الكشف عن اسم زوجها، حيث قالت “أنه رجل أعمال مغترب لبناني أسترالي”.

للتذكير، أحيت رويدا أحيت مؤخرا حفلا ضمن مهرجان “موازين” في المغرب.

ونشرت صورا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن علامات الحمل لم تظهر عليها بسبب ارتدائها فستانا أخفى ذلك.