رياح.. أمطار غزيرة بهذه الولايات بداية من الغد

ستتغير الوضعية الجوية على المناطق الشمالية للوطن بداية من ليلة اليوم الخميس. أين ستصبح الأجواء غائمة وممطرة على كل الولايات غدا الجمعة.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، فإن الأجواء ستصبح غائمة وممطرة بسبب دخول إضطراب جوي نشيط الفعالية وسريع محمل بهواء بارد وأمطار. تكون أحيانا معتبرة بداية من الولايات الغربية للوطن على غرار وهران، غليزان، سيدي بلعباس، النعامة لتلتحق في الظهيرة بالولايات الوسطى والشرقية. حيث تتراوح كمية الأمطار المتساقطة مابين 10 إلى 20 ملم.

وأضافت ذات النماذج، أن الأجواء يوم السبت ستبقى كمغشاة إلى غائمة مع أمطار متفرقة بالولايات الغربية والشرقية وشمال الصحراء.

وحسب النماذج الرقمية طويلة المدى، تبين بدون إضطراب جوي آخر نشيط الفعالية محمل بأمطار وثلوج بداية من يوم الخميس.

درجات الحرارة الدنيا ستبقى باردة ومنخفضة - 2 درجة تحت الصفر على المناطق الداخلية والأوراس. وتتراوح درجات الحرارة القصوى مابين 15 الى 20 درجة على الولايات الشمالية، و مابين 20 الى 28 درجة بالجنوب.

الرياح ستكون قوية خاصة على الولايات الشرقية، أين تتعدى 60 كلم/سا، مع بحر هائج وعلو أمواج يتعدى مترين.