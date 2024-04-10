رياح.. أمطار وثلوج ثاني أيام العيد في هذه الولايات

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء غائمة غدا الخميس المصادف لثاني أيام العيد. مع أمطار وثلوج على المرتفعات الداخلية للوطن.

وحسب النشرة اليومية للأرصاد الجوية، فإن الأجواء ستكون غائمة مع أمطار رعدية على وسط و شرق البلاد . وثلوج متوقعة على قمم جبال الاوراس. مع رياح تصل سرعتها إلى 50 كلم/سا على المناطق الشمالية.

أما بالولايات الجنوبية، فالأجواء ستكون من مغشاة إلى مشمسة. مع بعض الأمطار متوقعة على شمال الصحراء. ورياح تصل سرعتها إلى 60 كلم/سا على الجنوب تؤدي إلى تطاير الرمال.

درجات الحرارة المرتقبة غدا الخميس، ستتراوح مابين 16و 25 درجة بالمناطق الساحلية. وتتراوح بين 11و23 درجة بالمناطق الداخلية. كما تتراوح مابين 19 و42 درجة بالمناطق الجنوبية