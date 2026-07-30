رياح.. أمطار ورعود بهذه المناطق اليوم!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن تساقط أمطار رعدية غزيرة وهبوب رياح قوية على الولايات الغربية والجنوبية اليوم الخميس.

وحسب تنبيه لذات المصالح، حذّرت من أمطار ورعود على ولايات البيض، النعامة، بشار، بني عباس، سعيدة. سيدي بلعباس، تلمسان، برج باجي مختار، عين قزام.

كما حذرت من موجة حر وزوابع رملية على ولايات البيض، النعامة، بشار، أدرار، وتندوف.

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