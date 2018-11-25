رياح التغيير تعصف بـ16 مدربا في مرحلة الذهاب

أسدل الستار عن مرحلة الذهاب من البطولة الوطنية المحترفة الأولى، والتي أسفرت جولاتها الـ15، عن إقالة وإستقالة 16 مدرب.

وأقدم 12 فريق من المحترف الأول، على تغيير مدربه، خلال المرحلة الأولى من البطولة، على غرار شباب بلوزداد الذي غير لوحده ثلاثة مدربين.

وفضلت أربعة أندية فقط، خيار الإستقرار في طاقمها الفني، على غرار اتحاد العاصمة، شبيبة القبائل، شبيبة الساورة، ونادي بارادو.

ويعد مدرب شبيبة الساورة، نبيل نغيز، المدرب الجزائري الوحيد، الذي تمكن من الصمود أمام رياح التغيير، لـ15 جولة من المحترف الأول.

وبالنظر لإستقرار الطاقم الفني لاتحاد العاصمة، شبيبة القبائل، وشبيبة الساورة، يحتل هذا الثلاثي مقدمة ترتيب البطولة، بينما يتواجد نادي بارادو، على بعد 3 نقاط فقط، عن صاحب المركز الثالث.