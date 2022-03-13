رياح بسرعة 90 كلم/سا تضرب 25 ولاية بداية من غد الإثنين

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن هبوب رياح قوية على الولايات الشمالية وشمال الصحراء يومي الإثنين والثلاثاء.

وحسب نشرية خاصة للأرصاد الجوية تحذر من هبوب رياح قوية بداية من صبيحة يوم الإثنين إلى غاية صبيحة يوم الثلاثاء. حيث قد تصل سرعتها إلى 90 كلم / سا.

كما ستخص الرياح ولايات تلمسان ، عين تموشنت ، وهران ، مستغانم. الشلف ، تيبازة ، الجزائر العاصمة ، بومرداس. بالأإضافة كذلك إلى تيزي وزو ، البويرة ، المدية ، البليدة، عين الدفلى ، تيسمسيلت ، تيارت ، غليزان ، معسكر.

كما ستخص الرياح ولايات سعيدة، سيدي بلعباس ، النعامة ، البيض ، الأغواط، الجلفة ، المسيلة ، برج بوعريريج

وكانت مصالح الأرصاد الجوية، قد حذرت اليوم الأحد في نشرية خاصة من أجواء حارة وإرتفاع محسوس في درجات الحرارة مع هبوب رياح على المناطق الغربية والوسطى غدا الإثنين.

وحسب ذات النشرية التي حذرت من إرتفاع محسوس في درجات الحرارة على ولايات تلمسان ، عين تموشنت ، وهران ، مستغانم. بالإضافة كذلك إلى الشلف ، تيبازة ، الجزائر العاصمة ، البليدة. عين الدفلى ،غليزان ، معسكر ، سيدي بلعباس. كما ستتراوح درجات الحرارة مابين 30 إلى 32 درجة على هذه الولايات. وهبوب رياح قوية

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تبين قدوم كتلة هوائية ومرتفع للضغط الجوي من الجنوب، محمل بهواء ساخن، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة التي ستتراوح من 30 إلى 32 درجة على المناطق الشمالية. وتصل إلى 39 درجة بالجنوب. بسبب المرحلة الإنتقالية التي تمر بها الجزائر. كما ستكون درجات الحرارة الدنيا في الصبيحة والليل دافئة لتتراوح مابين 18 و20 درجة على المناطق الشمالية. ومابين 18 إلى 25 درجة بالجنوب.