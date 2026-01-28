رياح تتجاوز 120 كلم/سا.. وزارة الداخلية تدعو إلى توخي الحيطة والحذر

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، المواطنين والسائقين إلى مضاعفة الحيطة والحذر في ظل الرياح القوية التي ستشهدها بعض ولايات الوطن بداية من اليوم الأربعاء.

كما قدمت وزارة الداخلية، جُملة من النصائح أهمها الحذر أثناء السياقة، وتجنب الأودية والمناطق المنخفضة. إضافة إلى تثبيت الأغراض القابلة للتطاير، ومتابعة النشرات الرسمية.

وحذّرت مصالح الأرصاد الجوية، أمس الثلاثاء، من هبوب رياح جد قوية، تتجاوز 120 كلم/سا. كما أفادت المصلحة ذاتها في نشرية خاصة، أن الولايات المعنية الشلف، تيبازة، الجزائر، بومرداس. تيزي وزو، بجاية، عين الدفلى، المدية، البليدة، البويرة. وستكون الرياح من غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 60 و80 كلم/س وتصل وتتجاوز أحيانا 90 كلم/س وتصل إلى 120/100 كلم/س يوم الأربعاء بين الساعة 14:00 و21:00 على الولايات الساحلية. بداية من اليوم الثلاثاء على الساعة 21:00 سا وتستمر إلى غاية يوم الخميس إلى الساعة 12:00 على الأقل.

كما أشارت النشرية الخاصة ذاتها إلى أن ولايات جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة. قالمة، سوق أهراس، باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة، بسكرة ستشهد رياح من غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 60 و80 كلم/سا وتصل وتتجاوز أحيانا 90 كلم/سا. وتصل إلى 120/100 كلم/سا يوم الأربعاء من الساعة 19:00. إلى غاية يوم الخميس على الساعة 01:00 على خاصة على الولايات الساحلية ومنطقة الأوراس. بداية من اليوم الثلاثاء على الساعة 15:00 سا وتستمر إلى غاية يوم الخميس إلى الساعة 06:00 سا.

