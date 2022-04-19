رياح تتجاوز 80 كلم/سا بداية من غد الأربعاء على هذه الولايات

كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من هبوب رياح قوية قد تصل الى 50 كلم/سا، على السواحل الغربية من الوطن،كما أشارت المصلحة، إلى أن الرياح ستؤدي الى اضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج.

في حين، ذكر تنبيه من المستوى الأول، أن السواحل المعنية بالرياح هي كل من المرسى بن مهيدي، الغزوات، بني صاف، وهران. إضافة إلى أرزيو، مستغانم، تنس، بوهارون. ومن المرتقب أن تكون بداية من الساعة التاسعة ليلا وإلى غاية الثالثة من فجر الأربعاء.

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وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن الوضعية الجوية ستتغير بداية من يوم الأربعاء. بسبب قدوم إضطراب جوي محمل بأمطار وثلوج. مع تراجع محسوس في درجات الحرارة.

كما ستكون الأجواء اليوم الثلاثاء ربيعية مشمسة وصافية مع ارتفاع محسوس في درجات الحرارة. أين ستتراوح درجات الحرارة من 28 الى 30 درجة على المناطق الغربية والوسطى. ومن 25 درجة إلى 28 درجة على المناطق الشرقية وتصل إلى 40 درجة بالجنوب.

وكشفت ذات التوقعات، أنه وبداية من يوم الأربعاء المقبل ستتغير الوضعية الجوية على الولايات الشمالية للوطن، بسبب قدوم إضطراب جوي محمّل بأمطار رعدية معتبرة وثلوج على كافة المرتفعات الداخلية للوطن.

كما ستخص الأمطار صبيحة الأربعاء الولايات الغربية، على غرار تلمسان، معسكر، سيدي بلعباس، مستغانم، الشلف تيارت. لتنتقل خلال الظهيرة إلى المناطق الوسطى على غرار الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، البويرة، الجلفة. كما ستنتقل إلى المناطق الشرقية خلال أمسية يوم الأربعاء.

وأضافت ذات التوقعات، أن الأجواء غير المستقرة والأمطار ستستمر يومي الخميس والجمعة على كافة الولايات الشمالية للوطن. مع تساقط للثلوج أمسية الأربعاء على المناطق الداخلية.

وستشهد الولايات الشمالية أجواء باردة بداية من يوم الأربعاء مع إنخفاض محسوس في درجات الحرارة، أين ستتراوح مابين 8 الى 22 درجة على اغلب المناطق الشمالية.