رياح تتجاوز 90 كلم/سا في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من هبوب رياح قوية، في العديد من ولايات الوطن.

كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الولايات المعنية بهبوب الرياح القوية، هي بشار، بني عباس، شرق تندوف. حيث ستكون من شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم/س وتصل وتتجاوز أحيانا 80 و90 كلم/س على شكل هبات. و تستمر إلى غاية يوم غد الخميس إلى الساعة 06:00 سا.

أما ولاياتي تيميمون، شمال أدرار، ستشهد رياح من شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم/س. وتصل وتتجاوز أحيانا 80 و90 كلم/س على شكل هبات. بداية من اليوم الأربعاء على الساعة 18:00 سا. وتستمر إلى غاية يوم غد الخميس إلى الساعة 06:00 سا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور