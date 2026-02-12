رياح تتجاوز 90 كلم/سا بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من هبوب رياح جد قوية تتجاوز 90 كلم/سا على العديد من ولايات الوطن.

وأشارت المصلحو ذاتها في نشرية خاصة، إلى أن الرياح ستتعدى سرعتها أحيانا 90 كلم/سا. بداية من الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الخميس لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلاً. بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، تيارت، البيض، الأغواط، الجلفة، المسيلة، أولاد جلال و بسكرة

كما ستتعدى 80 كلم في الساعة بداية من الساعة التاسعة من صبيحة يوم غد الخميس لتستمر إلى غاية الساعة السادسة مساء. تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، البليدة، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، خنشلة، تبسة، المغير، تقرت، الوادي، غرداية و ورقلة.

