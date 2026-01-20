رياح تتعدى سرعتها 90 كلم/سا في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من هبوب رياح جد قوية، بداية من اليوم على العديد من ولايات الوطن.

وأشارت المصلحة ذاتها إلى أن الولايات المعنية بالرياح القوية هي كل من شمال بشار، النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة. ومن المرتقب أن تكون سرعتها من شمالية إلى شمالية غربية تتراوح بين 60 و70 كلم/سا وتصل وتتجاوز أحيانا 90 كلم/سا. وتستمر إلى غاية يوم غد الأربعاء إلى الساعة 12:00 سا على الأقل.

2-الولايات المعنية:

أما ولايات أولاد جلال، جنوب المسيلة، تيارت، ستشهد رياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم/سا وتصل وتتجاوز أحيانا 80 كلم/سا. بداية من اليوم الثلاثاء على 12:00 سا وتستمر إلى غاية يوم غد الأربعاء الى الساعة 12:00 سا .

